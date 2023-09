Ministrul Transporturilor a declarat ca este convins ca vor exista anchete interne in Ministerul Apararii, dupa ce resturile de drone nu s-au confirmat. „Eu am urmarit comunicatele oficiale. Daca in primele zile ministrul Apararii, dupa care presedintele au spus ca nu e nimic, m-am linistit. Scuzati-ma, dar e o reactie normala. Dupa care am vazut o revenire a celor doi. Sa stiti ca ei lucreaza cu marfa clientului. Eu cred ca in interiorul Ministerului Apararii vor fi clarificari, pentru ca e clar ca ministrul a iesit dupa primirea unui raport de la structurile din subordine. Cred ca exista proceduri…