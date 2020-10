Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD spune ca pandemia „a lovit Romania in fața” și avertizeaza ca urmeaza „o lovitura economica direct in plex”. „Pandemia a lovit Romania in fața. Urmeaza o lovitura economica direct in plex. Fara a rezolva criza medicala, nu putem vorbi despre relansarea economiei, intoarcerea…

- Prim-vicepreședintele PSD spune ca pandemia „a lovit Romania in fața” și avertizeaza ca urmeaza „o lovitura economica direct in plex”: „Daca Romania ar fi un pacient, astazi ar fi deja la terapie intensiva”, anunța MEDIAFAX.„Pandemia a lovit Romania in fața. Urmeaza o lovitura economica direct…

- Guvernul a scapat de sub control pandemia si singura preocupare a guvernantilor este organizarea alegerilor, a declarat prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu. "Din pacate, s-a intamplat asa cum am spus ca se va intampla dupa alegerile locale, si anume ca Guvernul a scapat de sub control pandemia…

- Presedintele Camerei Deputatilor spune ca trebuie sa fie un Parlament legitim, iar Iohannis si guvernul actual au scapat pandemia de sub control. "Am avut din nou noroc. Nu sunt pozitiv. O sa ne incerce in continuare, la un moment dat o sa ni se termine si norocul. Din punctul meu de vedere…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a sustinut miercuri ca Guvernul a scapat pandemia de sub control, dupa ce s-a depasit "pragul psihologic" de 2.000 de cazuri de COVID-19."Este clar ca in acest moment Guvernul a scapat pandemia de sub control. Astazi s-a depasit pragul psihologic…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a sustinut miercuri ca Guvernul a scapat pandemia de sub control, dupa ce s-a depasit „pragul psihologic” de 2.000 de cazuri de COVID-19. „Este clar ca in acest moment Guvernul a scapat pandemia de sub control. Astazi s-a depasit pragul psihologic de 2.000…

- "Nu sunt specialist si nici membru al Curtii Constitutionale, dar, din practica legislativa, nu ar exista temei. Dar... Este un nou mod de a umili pensionarii pus la cale de domnul Orban”, a declarat, miercuri, in judetul Buzau, Marcel Ciolacu, citat de News.ro. Florin Citu: "Daca majorarea pensiilor…

- Social-democratii pun intreaga responsabilitate a gestionarii pandemiei si a crizei economice pe umerii rivalilor liberali, din moment ce acestia, pana in momentul de fata, aveau scuza ca guvernul este impiedicat de un parlament ostil, ceea ce nu ar mai fi cazul in prezent. "Iohannis și PNL…