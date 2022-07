Stiri pe aceeasi tema

- Linia ferata cu ecartament larg din Portul Galati a fost redeschisa joi dimineata, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. "Din acest moment trenurile de marfa care vin din Ucraina, via Republica Moldova, pot descarca cerealele direct in Portul Galati, fara a mai avea nevoie de transbordare…

- Portul Constanța (sursa foto: Info Sud-Est/ Imago Studio) Abu Dhabi Ports Group vrea sa faca investiții in Portul Constanța, a anunțat, miercuri, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Investiții emirateze in Romania. Conducerea Abu Dhabi Ports Group și-a manifestat interesul pentru…

- Președintele PSD Bacau, Dragoș Benea, a avut o intalnire cu ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, despre foaia de parcurs a proiectului autostrazii A13, primind totodata confirmarea oficiala ca sectoarele Bacau – Pascani & Bacau – Focsani din A7 ”Autostrada Moldovei” vor fi scoase in licitație…

- Licitatia pentru constructia celor trei loturi ale autostrazii Bacau – Pascani, cu o lungime totala de 77,39 km, va fi lansata dupa aprobarea Proiectului Tehnic si a documentatiei de atribuire in Consiliul Tehnico-Economic din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- „Din aceasta seara se va putea circula pe prima portiune din Drumul Expres Pitesti Craiova, mai precis pe cea care ocoleste orasul Bals. Sorin Grindeanu, premierul in mandatul caruia a inceput acest proiect, are si sansa sa il finalizeze in calitate de ministru al Transporturilor”, a scris Lia Olguta…

- Primul lot al A7, pe ruta Dumbrava – Mizil, in lungime de 21 de kilometri, va fi construit de o asociere de constructori romani si italieni, a scris, luni, pe propria pagina de Facebook, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Este vorba despre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.