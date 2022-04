Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean elaboreaza in prezent un plan privind reluarea exportului de cereale in alte tari, cu scopul de a preveni o eventuala criza alimentara la nivel mondial, a declarat, ministrul pentru politica agrara si alimentatie, Roman Lescenko. Pana acum exporturile de cereale din Ucraina se realizau…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca se redeschide linia feroviara Zorleni – Falciu – Frontiera cu R. Moldova, pentru gestionarea mai eficienta a fluxurilor de refugiați. „Se redeschide linia feroviara Zorleni – Falciu – Frontiera cu R. Moldova, pentru gestionarea mai eficienta a fluxurilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat ca se redeschide linia feroviara Zorleni Falciu ndash; Frontiera cu Republica Moldova, pentru gestionarea mai eficienta a fluxurilor de refugiati "Continuam astfel eforturile concrete pentru sprijinirea persoanelor refugiate din Ucraina, care sosesc…

- CFR Infrastructura informeaza ca, vineri, 18 martie 2022, se redeschide linia de cale ferata Zorleni - Falciu - Falciu Frontiera, o linie feroviara care traverseaza raul Prut și care asigura legatura directa cu Stația CF Cantemir, punct feroviar de frontiera al Republicii Moldova. Linia fusese inchisa…

- In ultimele 48 de ore, 13 trenuri cu refugiati din Ucraina au sosit din Republica Moldova la Iasi. Marea majoritate a acestora coboara in statia de cale ferata Cristesti – Jijia pentru a se indrepta catre Aeroport, autogari sau alte statii de cale ferata. Sunt, insa, unii care asteapta intregirea familiei,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, ca garniturile CFR Calatori au fost suplimentate cu vagoane pentru a asigura calatoriile gratuite pentru refugiații din Ucraina, informeaza Antena3 . „CFR sprijina și acum. S-au suplimentat toate garniturile de tren dinspre Suceava. Vin cinci…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca a crescut traficul de marfuri in Portul Constanta cu 6-7.000 de containere in plus zi, mentionand ca tot ce ar fi trebuit sa ajunga in porturi din Ucraina de la Marea Neagra soseste in Romania.

- ”Eu am anumite semne de intrebare pe reducerea accizei, de fiecare data cand am facut aceste chestiuni a fost o ieftinire pe o perioada foarte scurta, si dupa aceea pretul a revenit. Nu stiu daca asta e cea mai buna solutie. In continuare se analizeaza”, a spus ministrul. Despre masurile anuntate de…