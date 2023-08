Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu anunța un nou plan pentru Portul Constanța. Ministrul vrea sa reduca evaziunea fiscala. Vrem digitalizarea portului Constanța, in cateva zile nimeni nu va mai intra fara ticket, spune Grindeanu. E o prima faza a proiectului, prin aceasta speram sa reducem, cat de mult posibil, evaziunea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la Digi24, ca a propus ucrainenilor sa foloseasca mai mult porturile Galați și Braila pentru a-și exporta cerealele. De asemenea, ministrul a spus ca Ucraina nu a continuat operațiunile de dragare a Canalului Bastroe, adaugand ca i-a…

- Ministrul Transporturilor si al Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna. Declaratia ministrului Transporturilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 11 august, ca se vor lua masuri prin care capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene sa creasca de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna.„Am cazut de acord ca trebuie accelerate exporturile de cereale ucrainiene in contextul…

- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…

