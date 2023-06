Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi ordonanta care stabileste majorari ale salariilor in invatamant, cu 1000 de lei brut pentru cadrele didactice si cu 400 de lei brut pentru personalul nedidactic. Ministrul Educației, Ligia Deca, a dat trei exemple de salarii pe care cadrele didactice le vor avea, in funcție de…

- Cele trei mari federatii din Educatie organizeaza, marti, de la ora 11.00, un nou protest in Bucuresti. Se vor aduna in Piața Victoriei și de acolo vor pleca in marș pana la Cotroceni. In contextul protestului care se va derula intre orele 11.00 și 16.00, in București au fost impuse restricții de circulație.

- Nicolae Ciuca a anunțat, la sediul Guvernului, alaturi de liderul PSD, Marcel Ciolacu și liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca rotativa guvernamentala se va amana pana la soluitionarea problemelor din Educatie. Premierul a mai transmis ca va continua dialogul cu cadrele didactice.

- In conditiile in care 150.000 de cadre didactice si alte 50.000 de persoane din randul personalului auxiliar sunt in greva generala suna aiurea declaratia lui Nicolae Ciuca: „Prioritatea este Educatia. Ea ramane in topul asumarilor noastre, la nivelul coalitiei.” Un simplu slogan, la fel de gaunos ca…

- Ligia Deca a precizat, la dezbaterile de luni din plenul Senatului, ca Ministerul Educatiei si-a aratat sprijinul fata de dascali, fiind introduse o seri de modificari in noile legi, printre care se numara o prima pentru cadrele didactice care lucreaza in medii defavorizate, echivalenta cu cinci salarii…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat luni, in cadrul dezbaterilor din plenul Senatului care urmeaza sa voteze decizional proiectele legilor educatiei, ca ministerul pe care il conduce și-a aratat sprijinul pentru profesori printr-o serie de modificari aduse noile legi, printre care se numara…

- Ministrul Educatiei a declarat ca sustine o salarizare decenta pentru cadrele didactice și a anuntat ca se lucreaza deja la o grila pentru viitoarea lege a salarizarii, care sa se aplice acestui sector.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, afirma, dupa accidentul dintre cele doua autocare, produs, miercuri seara, pe DN 1, in judetul Sibiu, ca niciun elev nu este ranit grav, aratandu-si suportul fata de cei implicati in evenimentul rutier. Citește și Moarte suspecta a unui subofiter SRI la Spitalul Judetean“Am…