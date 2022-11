Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 8 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Costesti au demarat cercetari sub aspectul tentativei la infractiunea de furt calificat, urmare sesizarii unui localnic din Tintesti. Barbatul a relatat politistilor ca a surprins doi barbati in curtea imobilului sau, in timp…

- O hoata din buzunare a fost prinsa la vama Bors, incercand sa fuga din tara, dupa mai multe infractiuni comise in Iasi. Una dintre faptele ei a fost furtul unui portofel din poseta unei femei, in timp ce ea astepta un mijloc de transport. „Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi…

- Doi asistenți maternali, soț și soție, impreuna cu fiica lor au supus la munca forțata patru minori care erau in plasament la ei. Daca aceștia refuzau, erau batuți – dup[ cum precizeaza digi24.ro. Citește și: Reținuta de polițiști ca urmare a relelor tratamente aplicate fiului minor Polițiștii din Timișoara…

- Andreea Balan, in varsta de 38 de ani, este mama a doua fetițe carora le dedica tot timpul, mai ales dupa desparțirea de tatal lor, George Burcea. Chiar daca de-alungul timpului a fot mai mult pe drumuri, din cauza concertelor, vedeta a fost intotdeauna atenta la felul in care arata, mai ales atunci…

- In vederea creșterii gradului de siguranța elevilor și personalului didactic, precum și in scopul prevenirii delicvenței juvenile, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu cei ai Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, au derulat activitați informativ-preventive in cadrul…

- Polițiștii clujeni au intervenit joi seara la un accident rutier petrecut pe strada Dejului, din municipiul Gherla. „Accidentul a fost sesizat in jurul orei 21.55, fiind implicate doua autoturisme parcate și alte doua aflate in mișcare, conduse de doua femei, de 36 de ani, respectiv 19 ani, in direcția…

- Doi barbați in varsta de 39 și respectiv, 43 de ani, din Pantelimon și București, au fost reținuți de polițiștii clujeni, dupa ce au talharit un curier din Gherla, furandu-i boseta in care se aflau aproape 3.000 de lei. La data de 14 Septembrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul…

- Un tanar curier care se afla in mașina de munca a fost amenințat cu violența și jefuit de doi hoți pe o strada din Gherla, in toiul zilei. Polițiștii i-au gasit pe hoți dupa o saptamana.