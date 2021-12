Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata zilei de marti, soferii de troleibuze din cadrul Societatii de Transport Public Timisoara au refuzat sa iasa in traseu, din cauza nemultumirilor legate de neachitarea lichidarii salariale din 15.12.2021 si a tichetelor de masa restante.

- Protest spontan in aceasta dimineața șa Societatea de Transport Public Timișoara – șoferii de pe troleibuze au refuzat sa iasa pe traseu motivul fiind faptul ca a intarziat plata salariului și ca de trei luni nu au primit bonurile de masa. ”Pana la ora 7 a fost paralizat traficul total, de la 7 am…

- In dimineata zilei de 21.12.202, conducatorii de bord din cadrul Sectiei Transport Troleibuze, din cadrul Societații de Transport Public, au refuzat sa iasa in traseu, din cauza nemultumirilor legate de neachitarea lichidarii salariale din 15.12.2021 și a tichetelor de masa restante. Traseele liniilor…

- Protest spontan in aceasta dimineața șa Societatea de Transport Public Timișoara – șoferii de pe troleibuze au refuzat sa iasa pe traseu motivul fiind faptul ca a intarziat plata salariului și ca de trei luni nu au primit bonurile de masa. ”Pana la ora 7 a fost paralizat traficul total, de la 7 am…

- Reluarea activitații in școlile și liceele timișorene repornește și transportul școlar special, derulat de Societatea de Transport Public Timișoara. Graficele de circulație sunt disponibile online. Incepand de luni, 08 noiembrie, odata cu reluarea cursurilor in invatamantul preuniversitar, elevii care…

- Greva șoferilor CTP din Iași, inceputa marți dimineața, continua și astazi. Acestora li s-ar putea alatura și vatmanii. Momentan, șoferii de pe cinci trasee de autobuz au fost convinși sa renunțe la greva. Este vorba despre cursele care fac legatura intre oraș și zona metropolitana. Greva șoferilor…

- Angajații sunt nemulțumiți de salarii. Aceștia cer un minim de 4.000 de lei. In acest moment, șoferii cu experiența primesc aproape 3.000 de lei, iar cei la inceput de drum au abia 2.600.,,Orele cand intram cu autobuzul in garaj nu ni se dau. Nici macar o ora, pur și simplu suntem trimiși acasa pentru…

- Greva spontana la CT BUS in aceasta dimineata. Nu circula autobuzele in municipiul Constanta.Soferii refuza sa iasa pe traseu. Angajatii CT BUS se afla in curtea societatii.Iata comunicatul oficial al CT BUS:CT BUS anunta publicul calator ca se afla in incapacitatea de a asigura transportul in comun,…