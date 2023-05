Greva profesorilor. Ziua 4. Ce vor sindicatele, ce NU dă Guvernul. Care e „oferta finală” Guvernul anunța ”oferta finala” pentru profesori: carduri cu 1.000 de lei in iunie și 1.500 de lei in octombrie ca sa inceteze greva. Guvernul exclude creșterile de salarii, iar reacția inițiala a sindicatelor e de respingere. Marian Neacșu (PSD), secretarul general al guvernului, a declarat miercuri la finalul negocierilor cu sindicatele din educație ca ”oferta finala” a guvernului pentru profesori e acordarea unui card cu 1.000 de lei in iunie și 1.500 de lei in octombrie. Neacșu a mai spus ca in acest moment ”nu poate fi vorba despre o creștere salariala sau acordari de sporuri”. Liderii de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

