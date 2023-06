Greva profesorilor continua, Ministerul Educației a propus, intr-un proiect de ordonanța de urgența, echivalarea probelor orale ale Bacalaureatului The post Greva profesorilor continua, Ministerul Educației a propus, intr-un proiect de ordonanța de urgența, echivalarea probelor orale ale Bacalaureatului cu notele din liceu first appeared on Partener TV .