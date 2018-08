GREVĂ pe cerul Europei. Curse din București, anulate Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair, sau 17% din cele peste 2.400 de curse aeriene programate in Europa, inclusiv doua curse aeriene din Bucuresti spre Berlin. Greva, care are loc in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, a fost declansata de pilotii Ryanair din Germania, Olanda, Irlanda, Suedia si Belgia, care cer imbunatatirea conditiilor de munca si majorarea salariilor. Sindicatul Cockpit a anuntat ca 480 de piloti Ryanair din Germania au inceput greva vineri, la ora 03:01 A.M. (01:01 GMT) si nu vor reveni la serviciu pana sambata la ora 02:59 A.M. "Ryanair… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Greva de 24 de ore a pilotilor Ryanair este in desfasurare in Europa, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri in cea mai severa miscare de protest din istoria de 33 de ani a companiei irlandeze low-cost, transmite DPA, citata de Agerpres. Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair,…

- Ryanair anuleazi vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmite DPA, preluata de Agerpres. Deja operatorul aerian irlandez anulase…

- Ryanair va anula vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmite DPA, preluata de Agerpres. Deja operatorul aerian irlandez anulase…

- Ryanair va anula vineri inca 250 de curse aeriene din si spre Germania, dupa ce pilotii din aceasta tara au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, transmit DPA si Reuters. Anularile din Germania reprezinta aproximativ 10% din cele peste 2.400 de zboruri…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat miercuri ca va anula peste 12% din zboruri din cauza grevei pilotilor, programata in perioada 25-26 iulie. Vor fi afectaţi aproape 50.000 de clienţi care călătoresc din şi spre Spania, Portugalia şi…

- Aproximativ 100 din cei 350 de piloti irlandezi ai Ryanair au declansat joi prima lor greva, cerand un sistem de salarizare mai transparent, promovari si transferuri, in vederea limitarii a ceea ce sindicatul FORSA/IALPA sustine ca ar fi libertatea excesiva a conducerii de a dispune de carierele angajatilor.…

- In Italia, personalul navigant va fi in greva in ziua de 25 iulie, in timp ce angajatii din Spania, Portugalia si Belgia vor protesta in perioada 25-26 iulie, au anuntat sindicatele CNE/LBC (Belgia), SITCPLA si USO (Spania), SNPVAC (Portugalia) si Ultrasporti (Italia). Acestea sustin ca si pilotii…

- Sindicatele care reprezinta personalul navigant al Ryanair din Spania, Portugalia si Belgia au anuntat joi declansarea unei greve de doua zile la sfarsitul lunii iulie, transmite Reuters. Piloții au avertizat, totodată, că ar putea urma noi mişcări de protest dacă cea mai…