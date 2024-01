‘Greva nu va mai avea obiect’

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata despre greva anuntata de SANITAS, ca in intalnirile pe care le-au avut cu sindicatele, atat Ministerul Sanatatii cat si premierul si vicepremierul Marian Neacsu, s-a discutat inclusiv posibilitatea maririlor salariale la personalul TESA, in primul…

- Alexandru Rafila a vorbit in cadrul unei conferințe despre prioritațile pe care Ministerul Sanatații le are pentru anul urmator. Ministrul Sanatații nu a ezitat sa precizeze și faptul ca lucrurile nu mai pot decurge așa cum se intampla acum cand vorbim despre salariile medicilor. Salariile medicilor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca intelege revendicarile angajatilor de la Directiile de sanatate publica din tara, care au organizat proteste nemultumiti de nivelul de salarizare, aratand ca va face demersuri pentru a fi gasita o solutie atat pentru acesti salariati, cat si pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, duminica, un mesaj de sprijin pentru victimele consumului de droguri, in care subliniaza ca ministerul lucreaza pentru ca in toata tara sa existe centre specializate pentru tratament si consigliere, potrivit Agerpres.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca centrele pentru mari arsi sunt in constructie si vor fi gata in prima parte a anului 2025, iar personalul medical este antrenat si, in acest domeniu, „lucrurile s-au schimbat fata de acum opt ani”. „Centrele pentru marii arsi sunt in constructie, cel…

- Ministerul Sanatatii a anuntat lansarea unei noi strategii nationale de sanatate, care ar urma sa fie aplicata integral pana in 2030 si care va schimba radical felul in care functional in momentul de fata sistemul. Actul normativ va fi validat de Guvern dupa ce a stat zece luni in dezbatere publica,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca in ceea ce priveste mita oferita in spitale exista si o problema "de educatie" si, ca urmare, ar putea fi introduse cursuri in acest sens pentru medici si asistenti.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca ”lucrurile merg rapid” in ceea ce priveste realizarea spitalelor regionale. Rafila aminteste ca din anul 2007 se vorbeste despre aceste spitale, insa pana recent nu s-au facut pasi importanti pentru realizarea lor, potrivit news.ro.”Sa stiti ca lucrurile…