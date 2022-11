Grevă în transportul public din Franța. Zeci de stații de metrou din Paris au fost închise - VIDEO Regia autonoma de transporturi publice a anunțat ca șapte linii de metrou din Paris sunt inchise. Circulația pe celelalte linii de metrou, a trenurilor expres regionale, tramvaielor și autobuzelor din regiunea pariziana este afectata de greva din acest sector.Calatorii sunt sfatuiți sa lucreze de acasa și sa-și amane, pe cat posibil, deplasarile. Cele mai mari probleme se vor inregistra la orele de varf...????????.In #Paris , due to the strike of transport workers, more than 30 #metro stations were #closed Trade union centers demand to raise the wages of workers in the industry against the backdrop… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

