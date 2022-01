Grevă în educaţie: Un profesor debutant are salariul de 2.300 de lei Mii de angajati din scoli si gradinite au protestat, ieri, nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare. In intervalul orar 11.00-13.00 majoritatea cadrelor didactice care aveau ore nu au predat si au stat in clase cu elevii. In Craiova, profesorii care nu au avut ore in intervalul respectiv s-au alaturat protestului, stand in cancelarii cu ecuson pe care scria greva de avertisment. Si pe portile scolilor din Craiova au fost puse anunturi cu greva de avertisment si cu principalele revendicari. Liderii de sindicat din Dolj spun ca salariile din educatie sunt foarte mici: un debutant are… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

