Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a revenit cu același propuneri de vouchere care au fost refuzate in trecut, au transmis sindicatele la finalul discuțiilor cu premierul Nicolae Ciuca de la Palatul Cotroceni. Reprezentanților cadrelor didactice au subliniat ca protestele vor continua pana guvernul iși asuma creșterile salariale…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, marti, dupa discutiile care au avut loc la Guvern, ca actiunile de protest continua. Sindicalistii adunati in Piata Victoriei pleaca in mars spre Palatul Cotroceni. CITESTE SI BREAKING NEWS Harta – Dronele care au atacat Moscova au cazut in apropiere de…

- Astazi: Sindicatele din Educatie organizeaza miting și marș de protest la București. Sunt așteptați 20.000 de participanți Sindicatele din Educatie organizeaza, marti, un miting de protest in Piata Victoriei, urmat de un mars pana la Palatul Cotroceni. Manifestarile incep de la ora 11.00. Sunt asteptati…

- Sindicalistii din Educatie cer interventia presedintelui Klaus Iohannis in situatia creata de greva profesorilor. Cele trei federatii sindicale din invatamant ii cer presedintelui Iohannis sa le primeasca la discutii maine, la ora 15:30, in ziua in care este anuntat un miting masiv al profesorilor care…

- In timp ce Guvernul vine și astazi, 27 mai, cu aceeași oferta – prime de 2.500 lei pentru profesori și de 1.000 lei pentru personalul nedidactic, respinsa de protestatari, sindicaliștii anunța continuarea grevei. Gabriel Plosca, liderul Sindicatului Liber din Invațamant Neamț, anunța tot astazi ca organizarea…

- Au trecut cinci zile de cand angajatii din invatamantul preuniversitar sunt in greva. Peste 8.000 de cadre didactice, nedidactice si auxiliare din judetul Iasi cer cresteri salariale si recunoastere sociala. Scenariul este ingrijorator, avand in vedere ca peste trei saptamani se incheie anul scolar,…

- In timp ce in țara și chiar și in București sunt școli intregi care nu au intrat in greva, iar profesorii greviști sunt afectați salarial de prelungirea grevei, liderii sindicali forțeaza mana Guvernului cu proteste masive care inchid dialogul.Nu este clar daca refuzul categoric al soluțiilor avansate…

- Sindicatele din Educatie continua marti greva generala si ameninta ca vor iesi masiv in strada, daca Executivul nu vine cu propuneri care sa solutioneze problemele cu care acestia se confrunta.