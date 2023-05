Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din Educație transmit Guvernului Romaniei ca „nu suntem asistați social”, „avem nevoie de salarii decente”, „nu am decis sa facem greva peste noapte” și „nu facem jocuri politice”, potrivit unui comunicat de presa. Este vorba despre Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația…

- Deputatul PNL, Cristina Vecerdi, vrea sa introduca orele de educație sanitara in școli. „Am fost la Școala Profesionala Germana Kronstadt și am vazut un model adevarat de buna practica a invațamantului dual. Activitatea școlii se bazeaza pe o legatura puternica cu mediul economic al județului Brașov…

- Site-ul Ministerului Educației a fost spart de hackeri. Luni dimineața, la accesarea paginii edu.ro era afișat un mesaj impotriva sistemului de invațamant romanesc. Mesajul, postat sub titlul „Operation Romania”, insulta cadrele didactice și critica sistemul de invațamant romanesc. Al doilea paragraf…

- La propunerea Anei Loredana Predescu, deputat PUSL de Brașov, afiliat Grupului PSD, Comisia pentru Invațamant și-a asumat amendamentul prin care Agenția Naționala Antidrog, prin centrele județene, va asigura siguranța in școli. „Tocmai s-a votat amendamentul formulat de mine, de a introduce și Agenția…

- IPJ Brasov anunța ca in urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier pe DN1, in zona Timișul de Sus, in care au fost implicate doua autoturisme. Polițiștii rutieri direcționați la fața locului efectueaza cercetari la acest moment, urmand a stabili cu exactitate condițiile și cauzele care au dus…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri Ordonanta de urgenta 13/2023 care prevede ca Ministerul Educatiei poate acorda burse studentilor care invata in strainatate. OUG 13/2023 are ca obiect de reglementare modificarea Legii educatiei nationale, iar Camera Deputatilor a adoptat-o in forma venita…

- In cadrul unei intervenții pe care a avut-o in Parlament, deputatul PSD Marian Rasaliu a punctat faptul ca Cetațuia trebuie sa revina comunitații brașovene. Locuitorii municipiului, dar și turiștii, trebuie sa se bucure de aceasta cladire emblema. ,,Cetatea Brașovului ar putea fi una din principalele…

- 2.997 de elevi din județul Brașov sunt inscriși in anul școlar curent in clasa a XII – cursuri de zi și 533 in clasa a XIII-a – cursuri serale sau cu frecvența redusa și pot participa la simularea examenului național de Bacalaureat. Astazi, 27 martie s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura…