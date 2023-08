Stiri pe aceeasi tema

- Autorizatia pentru greva a fost aprobata de 97% dintre membrii cu drept de vot de la General Motors, Ford Motor si Stellantis, a declarat presedintele UAW Shawn Fain, care conduce sindicatul care reprezinta aproximativ 150.000 de lucratori. Fain a reiterat ca sindicatul nu intentioneaza sa prelungeasca…

- Presedintele american Joe Biden si liderii Coreei de Sud si Japoniei au convenit vineri, la Camp David, sa aprofundeze legaturile militare si economice si au condamnat in modul cel mai ferm de pana acum „comportamentul periculos si agresiv” al Beijingului in Marea Chinei de Sud, informeaza Reuters.

- Blocajul inexplicabil al liderului republican al Senatului, Mitch McConnell, in timp ce vorbea in Congres saptamana aceasta, este cel mai recent incident ce aminteste ca cei mai puternici lideri politici americani sunt mult mai in varsta decat multi din alte democratii, relateaza Reuters vineri, citat…

- Casa Alba a creat un nou birou pentru pregatire si raspuns la potentiale pandemii si care va fi condus de Paul Friedrichs, chirurg militar si general-maior in rezerva al Fortelor Aeriene, relateaza Reuters. Noul Birou de Politica de Pregatire si Raspuns pentru Pandemie va prelua si atributiile actualelor…

- Statele Unite au distrus ultima rezerva declarata de arme chimice, a anuntat vineri presedintele Joe Biden, punand capat unui efort de zeci de ani pentru a elimina aceste arme mortale folosite pentru prima data pe scara larga in Primul Razboi Mondial, relateaza Reuters.Ca parte a Conventiei privind…

- Ministrul de finante al Indiei a luat in deradere comentariile fostului presedinte american Barack Obama conform carora guvernul prim-ministrului Narendra Modi ar trebui sa protejeze drepturile minoritatii musulmane, acuzandu-l pe fostul lider de la Casa Alba ca este ipocrit, relateaza luni Reuters.In…

- GM a evidentiat anul acesta un total de 1,7 miliarde de dolari in investitii in liniile de productie ale Flint, pentru a sprijini urmatoarea generatie de pickup-uri grele. GM a spus ca va cheltui 579 de milioane de dolari la operatiunile sale Flint Engine, pentru a produce a sasea generatie a motorului…

- Senatul SUA a adoptat joi legislația care ridica plafonul de 31.400 miliarde de dolari, evitand ceea ce are fi fost prima sa intrare in incapacitate de plata, scrie Reuters. Votul a fost 63-36 și a venit dupa ce Camera Reprezentanților a adoptat miercuri suspendarea plafonului cu ajutorul partidelor…