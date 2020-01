GREVĂ de amploare la CFR: mai multe trenuri sunt blocate Sindicaliștii din cadrul depourilor CFR au intrat in greva generala. Aceștia ar fi nemulțumiți pentru ca angajații depourilor ar urma sa fie transferați catre CFR și astfel le-ar fi taiate salariile. Citește și: SURSE - PNL pregatește o mutare care va provoca CUTREMUR in politica: liberalii trec la saltele In acest moment, 11 trenuri sunt blocate. Știre in curs de actualizare. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

