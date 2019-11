Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi tineri au iesit in strada inca o data, vineri, pentru a protesta fata de lipsa de actiune a autoritatilor impotriva schimbarilor climatice si s-au alaturat tinerei activiste suedeze Greta Thunberg pentru a participa la o greva scolara si un mars in Los Angeles, informeaza DPA. Greta Thunberg…

- Aproximativ 60 de lideri din lume se aflau luni la ONU, la un summit privind ”urgenta climatica”, menit sa revigoreze Acordul de la Paris, sub presiunea tineretului mondial care reclama sfarsitul energiei fosile si reducerea accelerata a emisiilor de gaze cu efect de sera, relateaza AFP potrivit…

- De la Londra la New York City si de la Perth la Paris, activistii climei vor participa vineri la o greva globala, demonstratiile fiind asteptate sa fie cele mai ample din istorie, transmite Reuters. Greva globala pentru clima este a treia intr-o serie de demonstratii la nivel mondial organizate de…

- Site-ul Dexonline.ro a intrerupt, vineri, pentru 24 de ore, accesul vizitatorilor la conținutul sau pentru ca ia parte la greva climatica globala și vrea sa atraga atenția lumii asupra gravitații problemelor produse de schimbarile climatice. Accesul la motorul de cautare al dicționarului online a fost…

- Accesul la motorul de cautare al dictionarului online a fost inlocuit cu un text intitulat "Casa noastra arde", in care explica ce sunt schimbarile climatice, care sunt efectele lor si cum pot fi limitate. De ce participa Dexonline la greva? "Romania este una dintre tarile cele mai refractare din Uniunea…

- Sindicatul american United Auto Workers (UAW) a declansat duminica, la miezul noptii, prima greva la grupul General Motors de dupa 2007, a celor aproximativ 48.000 de angajati platiti cu ora, din cauza intrarii in impas a negocierilor pentru contractul de munca, transmite Reuters, citat de NEWS.ro.”Nu…

- Atenționare de calatorie in Marea Britanie. Mai multe zboruri Londra-București, afectate de greva de la British Airways Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, incepand…

- Angajații Societații Romane de Televiziune vor declanșa, incepand de astazi, 2 septembrie, actiuni de protest sub forma grevei prin exces de zel, informeaza MediaSind TVR, conform Realitatea Tv. Sindicaliștii reclama mai multe nereguli savarșite in ultimii doi ani sub mandatul președintelui director…