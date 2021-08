GREU DE TRĂIT ÎN ROMANIA – Viața romanilor e din ce în ce mai scumpă Viața noastra de zi cu zi e din ce in ce mai scumpa. Platim facturi mai mari la gaze și curent, scoatem mai mulți bani din buzunar și pentru combustibili, dar ne inecam amarul devorand citrice și alte legume, care la trecuta sau ieftinit puțin. Datele Direcției Județene de Statistica Maramureș ne arata clar ca in luna iulie 2021 cel mai mult s-a scumpit energia electrica și gazele, dar și combustibilii. „Datele ne spun ca prețurile in luna iulie 2021 fața de decembrie 2020, la marfuri alimentare am avut o creștere de 3%, marfurile nealimentare au crescut in medie cu 6,38% in iulie 2021 fața de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analistii CFA Romania anticipeaza un deficit bugetar de 6,6% din PIB in 2021 si o rata a inflatiei de 4,03% pentru orizontul de 12 luni, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei. Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021 este 6,6%.…

- Printr-un proiect de ordonanța inițiat de catre Ministerul Sanatații, se propune, pentru incurajarea vaccinarii, ca medicii de familie sa poata face vaccinul și la domiciliul celor interesați. Iar pentru asta vor primi și bani mai mulți. Daca vaccinarea se face la cabinetul medicului de familie atunci…

- Din septembrie in Romania vom avea factura electronica, conform anunțului facut de catre premierul Florin Cițu. Acesta a ținut sa arate ca de luna viitoare agenții economici vor utiliza un sistem de facturare electronica pentru a incarca, stoca și descarca facturile pe care le emit, in relația cu instituțiile…

- Profesorul baimarean Horea Nascu a ajuns cu bine in Ungaria in calatoria sa spre Sulina cu barca pneumatica pornind de pe raul Sasar. Chiar din prima zi a avut de infruntat un cod roșu de instabilitate atmosferica, cu numeroase tunete și fulgere, dar și vant puternic, insa pana acum calatoria inedita…

- Afacerile cu mașini scoase din uz sunt infloritoare și nu intodeauna se respecta prevederile de mediu. In Maramureș avem destule exemple de astfel de pozite de mașini scoase din uz aflate pe marginea drumurilor sau in apropierea apelor. Lucruri care arata clar ca nu se respecta legislația de mediu.…

- Unul locuiește in Romania, iar celalalt in Germania! Augustin Viziru, actorul in varsta de 40 de ani, a dezvaluit in ce relație e cu Lucian, fratele lui. Au jucat impreuna in aceleași telenovele, au avut aceleași proiecte, dar acum urmeaza drumuri diferite. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , Augustin…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din Romania a anulat, in data de 9 iunie, licitația pentru Autostrada Nordului, lotul I Baia Mare-Bistrița. Anunțul a fost publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), motivele anularii licitației fiind legate de ofertele…

- Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL azi, 30 mai, in cadrul ședinței Consiliului Național. Adversaul lui Cațu este nimeni altul decat Ludovic Orban, fostul premier al Romaniei. „Am decis sa ma inscriu in cursa pentru șefia Partidului Național Liberal. In octombrie 2016 am decis sa intru…