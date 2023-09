Un barbat de 78 de ani din judetul Galati, aflat in stare de ebrietate, a fost impuscat de politisti, care au executat sase focuri in directia agresorului, unul dintre gloante ajungand in zona femurului piciorului drept, dupa ce batranul i-a atacat pe agenti cu un cutit si i-a amenintat cu moartea, informeaza, duminica, IPJ Galati. Incidentul a avut loc sambata seara, Politia orasului Targu Bujor fiind sesizata prin intermediul 112 de catre o femeie de 60 de ani, din localitatea Chiraftei, cu privire la faptul ca o vecina are un conflict cu socrul sau, care ar ameninta-o cu un cutit. „La adresa…