Greu de crezut: un singur ofertant la o licitație de 93 de milioane la ApaVital La primele licitatii au fost cate 5-6 ofertanti, dar la ultima s-a inscris doar unul Contractele de lucrari scoase la licitatie de ApaVital dupa aprobarea finantarii europene pentru proiectul urias de extindere a retelelor de apa si de canalizare par sa fi saturat piata. Sau e un moment in care cresterea preturilor le face nerentabile. La ultima procedura lansata, care vizeaza aceste lucrari in municipiul Pascani si in localitatile invecinate, a fost depusa o singura oferta – a unei asocieri de firme condusa de Daroconstruct. Contractul scos la licitatie in ajunul Craciunului a fost estimat la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

