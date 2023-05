Gabriela Ruse si ucraineanca Marta Kostiuk au fost invinse de americancele Coco Gauff si Jessica Pegula, cu 7-5, 7-6 (7/5), vineri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 1.000 de la Madrid. Ruse si Kostiuk, semifinaliste anul acesta la Australian Open, s-au inclinat dupa aproape doua ore de joc in fața principalelor favorite. In primul set, Ruse si Kostiuk au condus cu 5-2, dar au pierdut apoi cinci ghemuri consecutive si setul cu 5-7. In actul secund, au salvat o minge de meci la 5-6, au condus in tiebreak cu 5-4, dar americancele au castigat trei puncte consecutive, setul…