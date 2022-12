Activista de mediu suedeza Greta Thunberg a reacționat vineri fața de reținerea milionarului Andrew Tate in Romania dupa ce acesta a ironizat-o in urma cu cateva zile pe rețelele de socializare. „Asta se intampla cand nu iți reciclezi cutiile de pizza”, a scris joi pe Twitter activista suedeza. Thunberg a facut referire la o inregistrare video postata miercuri de milionarul americano-britanic pe contul sau de Twitter, singura mare rețea de socializare pe care Tate nu a fost interzis, in care acesta o ironizeaza pe activista suedeza. Thank you for confirming via your email address that you have…