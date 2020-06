Stiri pe aceeasi tema

- Greta Thunberg (17 ani) a declarat ca lumea trebuie sa invete din criza coronavirusului si ca trebuie sa trateze schimbarile climatice cu o urgenta similara.„Oamenii incep sa constientizeze ca nu putem continua sa privim nepasatori aceste lucruri. Nu putem continua sa punem aceste nedreptati sub covor”,…

- ”Este necesar sa depasim divergente importante”, a avertizat, la finalul unui summit prin videoconferinta al Celor 27 presedinta Comsiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, citata de news.ro. ”Timpul trece si chiar daca ajungem la un acord, vor exista numeroase schimbari in relatia…

- Primarul orasului american New York, Bill de Blasio, a prelungit pana la sfarsitul saptamanii interdictia de circulatie pe timpul noptii, dupa ce protestele care au continuat luni in urma uciderii afro-americanului George Floyd de catre politie au fost urmate in timpul noptii de jafuri care au devastat…

- Greta Thunberg apare in noul clip Pearl Jam si anunta sfarsitul lumii La 17 ani, Greta Thunberg este cea mai tanara activista pentru mediu. A devenit celebra pe intreg mapamondul dupa ce i-a mustrat public pe marii lideri ai planetei. Iar asta i-a adus, la finele anului trecut, titlul de Persoana Anului…

- Actrita Jamie Lee Curtis va realiza proiectului horror „Mother Nature”, centrat pe schimbarile climatice, care va reprezenta primul ei lungmetraj din postura de regizor, informeaza Deadline, anunța news.ro.Curtis, in varsta de 61 de ani, va fi coscenarist si regizor al „Mother Nature”, proiect…

- Invitarea Gretei Thunberg la o dezbatere pe tema pandemiei de coronavirus cu experti medicali a generat reactii vehemente pe rețelele sociale, dar activista pentru protectia mediului a subliniat ca nu este invitata in calitatea de specialista.

- Dana Rogoz mai are foarte puțin pana va naște. Actrița este insarcinata cu cel de-al doilea copil și va avea o fetița. La șase ani de la moartea tatalui ei, vedeta a postat un mesaj trist pe contul de socializare, marturisit ca acesta și-a dorit foarte mult o nepoata.„Tata, e fetița. Știu ca te bucuri.…

- I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020 ”A fost…