- Greta Thunberg a fost luata cu duba de poliția londoneza, de la un protest impotriva companiilor petroliere in luna octombrie a anului trecut. Activista de mediu și alți protestatari sunt judecați acum la Londra, intr-un proces condus de un judecator, fara juriu, care a inceput joi, transmite Reuters.

- Armata Statelor Unite a facut publice lunii numele celor trei rezervisti ucisi duminica in Iordania in urma unui atac cu drona al militantilor sustinuti de Iran, precizand ca cea mai tanara victima avea numai 23 de ani, informeaza Rador Radio Romania.Cei trei militari sunt: sergentul William Jerome…

- In perioada 12-18 ianuarie 2024, au activat 783 de carabinieri la menținerea și asigurarea ordinii publice, fiind acoperite in total 299 itinerare, dintre care 40 patrule mixte și 259 patrule independente. A fost asigurata ordinea și siguranța publica in cadrul a 39 activitați care implica aglomerari…

- FINAL…Procurorii anticorupție ieșeni au ajuns la finalul cercetarii penale in flagrantul in care Dumitru Buzatu a fost prins cu o mita de 1.25 milioane de lei in portbagaj. Anchetatorii DNA s-au mișcat repede, au finalizat cercetarea penala și au trimis dosarul pe masa judecatorilor Tribunalului Vaslui.…

- Scandalos in cazul asasinatului de la Sibiu: cand o sa fie judecata cerearea de de arestare preventiva?Cererea procurorilor sibeni, de emitere de mandate de arestare in lipsa pentru cei trei barbați suspectați de uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, se va judeca abia pe 22 noiembrie. Potrivit…

