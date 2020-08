Greta se întoarce la şcoală

Greta se întoarce la şcoală „Anul meu s-a terminat si mi se pare atat de grozav ca in sfarsit ma intorc din nou la scoala!”. Așa a scris activista suedeza de mediu, Greta Thunberg, pe Twitter, atasand o fotografie zambitoare cu ea cu ghiozdanul pe spate si cu mainile sprijinite pe bicicleta. Greta a lipsit un an de la ore…Și acum declara ca a revenit la scoala dupa un an de campanie pentru combaterea schimbarile climatice, dupa cum noteaza The Guardian . Dar ce a facut Greta in tot acest an? A calatorit peste Atlantic navigand cu barca – sperand sa evidentieze emisiile de carbon rezultate in urma zborului. Iar destinatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

