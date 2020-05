Greșelile fatale pe care le putem face când purtăm mască. Avertismentul specialiștilor „In aceasta perioada, recomandarile oficiale sunt de a ne proteja și cu ajutorul unei maști de protecție, fie ca este una profesionala (cu diverse filtre), fie una din materiale simple, obișnuite (de ex. bumbacul). Chiar dinaintea pandemiei actuale, la personalul medical s-au raportat numeroase reacțiiadverse ale purtarii unei maști chirurgicale. Intre 2002 și 2004 (pandemia SARS) datorita maștilor N95 numeroase cadre medicale au manifestat reacții cutanate: acnee, prurit facial (=mancarime), exantem, urticarie de contact, dermatita de contact acuta. Insa acum, oamenii obișnuiți acuza diverse… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

