- TUDOR Communication organizeaza training cu titlul „Jurnalismul in era social media – cum modifica social media felul in care facem jurnalism”. Instruirea se va desfașura online (ZOOM) joi 27 august 2020, intre orele 17:00-19:00 și nu implica taxa de participare. Beneficii: Vei ințelege mai bine puterea…

- Fondata in iulie 2015, banca digitala nu a ajuns pe profit nici in 2019, Revolut raportand pierderi de 107 milioane de lire sterline (aproape 120 milioane de euro), mult mai mari decat cele din anul 2018, de 33 de milioane de lire sterline. Adancirea pierderilor in anul 2019 este pusa pe seama "angajarilor…

- Liderul interimar al PSD susține ca in Guvernul Orban va produce 600.000 de șomeri, iar toata economia va fi spulberata. "Guvernarea PNL produce 600.000 de someri. In cateva luni, liberalii distrug tot ce se castigase in 3 ani cu PSD. Statistica oficiala ne anunta ca peste 628.000 de contracte de munca…

- De marti, mecanicii auto din Romania au o zi a lor. ZIUA MECANICILOR AUTO celebreaza pasiunea și dedicarea cu cu care meseriașii din industria automotive au grija, zi de zi, de siguranța și confortul celor din spatele volanului. Aniversarea va fi marcata printr-un show special: Radu Palanița, caștigatorul…

- Oana Moșoiu, lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universitații București, susține, in sezon de Evaluarea Naționala și de Bacalaureat, ca sistemul de corectare al examenelor nu este obiectiv fața de elevi: nu se face automatizat, ci prin filtrul profesorilor.…

- Exemplarele de flamingo au fost vazute sambata, 13 mai, in zona Meleaua Sacalin, iar ARBDD mentioneaza, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca specia cuibaritoare in bazinul mediteranean are coloniile cele mai apropiate in Grecia, Turcia sau Muntenegru. "In Romania pasarea apare foarte rar, in special…

- Aceasta criza sanitara mondiala ne-a schimbat radical modul de a trai, dar nu ne va putea lua muzica buna, nu ne va putea lua folclorul autentic romanesc!! Astfel, Radio Romanul din Spania a organizat un eveniment in pionierat fata de toate festivalurile traditionale romanesti de pana acum. Radio Romanul…