Greșeala pe care o fac toți românii atunci când cumpără tigăi. E musai să te dezobișnuiești de acest obicei prost O bucatarie corect amenajata trebuie sa aiba și tigai de buna calitate, iar o greșeala facuta de multe gospodine este ca iși cumpara multe tigai, insa mai ieftine și deci mai proaste calitativ, decat cateva tigai bune și eficiente. Iata ce tigai nu trebuie sa iți lipseasca, de fapt, din bucatarie. Greșeala pe care o […] The post Greșeala pe care o fac toți romanii atunci cand cumpara tigai. E musai sa te dezobișnuiești de acest obicei prost appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu prea țin cont de alimentele sanatoase și de produsele pe care trebuie sa le evite. Atunci cand merg la cumparaturi, aleg de pe rafturile supermarketurilor multe alimente nesanatoase pentru organism. Printre acestea se numara și uleiul de gatit, dar puțini știu ca acest aliment se regasește…

- ​Vânzarile de televizoare vor crește cu mai mult de 10% în perioada mai-iulie, creșterea fiind generata, în primul rând, de interesul crescut pentru vizionarea meciurilor de la Campionatul European de Fotbal UEFA EURO 2020, susțin reprezentanții magazinului online EvoMAG. Anul…

- Sezonul gratarelor a fost așteptat de foarte mulți romani. Milioane de persoane se vor indrepta catre locurile special amenajate sau vor organiza evenimente in propriile curți pentru a se bucura de o friptura suculenta alaturi de cei dragi. Totuși, chiar daca imediat ni se face pofta de un astfel de…

- O ordonanța de urgența adoptata miercuri in Parlament le ofera romanilor posibilitate sa cumpere pana la 6 ani de vechime pentru pensie. Astfel, OUG stabileste cadrul legal pentru completarea de catre persoanele care nu au calitatea de pensionar a stagiului de cotizare in sistemul public de pensii.

- Romanii care stau la curte trebuie sa fie mai atenți! Un detaliu pe care mulți il neglijeaza ar putea sa iți scoata din portofel nu mai puțin de 10.000 de lei. Despre ce greșeala majora e vorba? Amenda de 10.000 de lei pentru romanii de la curte care nu țin cont de acest detaliu Ai […] The post Amenda…

- Aproape toata lumea a ținut in viața sa o cura de slabire sau și-a impus macar pentru o scurta vreme niște restricții alimentare. Mihaela Bilic a dat carțile pe fața și a spus unde greșesc, de fapt, romanii in aceasta ecuație? Mihaela Bilic da carțile pe fața. Greșeala uriașa pe care o fac romanii cand…

- Aproape 2.500 de autoturisme noi electrice si hibride au fost comercializate in Romania, in primele trei luni ale acestui an, in crestere cu 65% fata de acelasi perioada din 2020, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a vorbit despre valul de proteste impotriva restrictiilor din ultimele zile. Medicul spune ca multe dintre manifestații sunt spontane, la care participa tineri. Oprescu da vina pe stat pentru organizarea acestor manifestații anti-restricții. „(Statul, n.r.) nu…