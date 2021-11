Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologiile nucleare americane SMR (Reactoare Modulare Mici), care ar urma sa fie implementate in Romania, sunt neautorizate in Europa, susține Geenpeace, potrivit mediafax. „Președintele Klaus Iohannis continua, pas cu pas, sa compromita prezența Romaniei la evenimentul climatic COP26 Glasgow.…

- Organizația non-guvernamentala Greenpeace, care militeaza pentru folosirea energiei regenerabile, a anunțat, intr-un comunicat, ca dezaproba proiectul de construire a unei centrale nucleare bazata pe reactoare modulare mici și tehnologie americana.Greenpeace spune ca noile tehnologii nucleare americane…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, cu John Kerry, Reprezentantul special al Presedintelui SUA pentru clima, la Conferinta pe tema schimbarilor climatice la nivel mondial COP26, de la Glasgow. Acestia au anuntat ca Romania va include in sistemul national de producere a energiei Reactoare…

- Președintele Romaniei și Alteța Sa Regala Prințul de Wales au convenit asupra nevoii de a gasi soluții pentru combaterea schimbarilor climatice și pentru conservarea biodiversitații. In context, Președintele Klaus Iohannis a punctat faptul ca exista o legatura stransa intre acestea, pierderea biodiversitații…

- Presedintele Klaus Iohannis, l a primit astazi, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul Apararii al Statelor Unite ale Americii, Lloyd J. Austin, aflat in vizita oficiala in Romania, se arata intr un document transmis de Administratia Prezidentiala. In cadrul intrevederii au fost abordate subiecte referitoare…

- Președintele Klaus Iohannis va susține, astazi, la ora 18:15, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, a anunțat Administrația Prezidențiala. Ieșirea șefului statului are loc in ziua in care Romania a consemnat cel mai negru bilanț COVID de la debutul pandemiei . Declarațiile președintelui Iohannis…

- Președintele rus Vladimir Putin a numit drept un nonsens decizia unor țari ale Uniunii Europene (UE) de a renunța la energia nucleara. Șeful statului rus a declarat acest lucru in cadrul ședinței plenare a Saptaminii ruse a energiei, tranamite RIA Novosti. Putin a menționat ca nu va evalua daca decizia…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata ca, in ciuda pandemiei, firmele s-au pregatit si s-au adaptat corespunzator pentru continuarea activitatilor economice in siguranta si incurajeaza Guvernul si mediul de afaceri sa mentina un dialog permanent, “mai constructiv si mai orientat spre rezultate”.…