- Autoritatile de la Tokyo au decis ca apa contaminata de la centrala nucleara de la Fukushima, peste 1,2 milioane de tone stranse dupa dezastrul din 2011, sa fie deversata in Oceanul Pacific, scrie presa japoneza citata de The Guardian. Pescarii locali se opun deciziei, precizand ca aceasta decizie le-ar…

- Alegatorii din Noua Caledonie vor decide, duminica, daca raman legati de Franta ori urmeaza calea independentei. Este al doilea referendum organizat in mai putin de doi ani in teritoriul francez din Oceanul Pacific, relateaza presa internationala.

- Vacile, porcii și alte animale din fermele Uniunii Europene produc anual mai multe gaze cu efect de sera decat toate mașinile și camionetele din UE, atunci cand se ia in considerare impactul furajelor necesare, conform Greenpeace, preluat de The Guardian.Creșterea producției de carne și a produselor…

- Rezultatele acestei cercetari, publicate in revista Nature Communications, dezvaluie capacitatile uimitoare ale unora dintre cele mai primitive forme de viata aparute pe Terra, care pot sa supravietuiasca timp de zeci de milioane de ani aproape fara oxigen si fara nutrimente si pot sa redevina apoi…