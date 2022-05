Grecul Ioannis Filippatis, noul preşedinte al Confederaţiei Europene de Box. Vasile Cîtea, în Consiliul Director Grecul Ioannis Filippatis a devenit noul presedinte al Confederatiei Europene de Box (EUBC), dupa ce a castigat sambata alegerile desfasurate la Assisi, in Italia, in timp ce Vasile Citea, presedintele FR de Box, a fost ales in Consiliul director al EUBC, conform unui anunt al forului european. Doi candidati au ramas in cursa pentru postul de presedinte EUBC, ocupat din 2012 de italianul Franco Falcinelli, care s-a retras: grecul Ioannis Filippatis si olandezul Boris van der Vorst. Primul tur de scrutin s-a incheiat la egalitate 23-23, un vor fiind anulat. La al doilea tur, Filippatos s-a impus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Vestea ca livrarile companiei Gazprom in Bulgaria au incetat ar putea fi ingrijoratoare”, dar tranzitul de gaze provenite din Rusia catre Ungaria prin Bulgaria va continua, a declarat Peter Szijjarto, miercuri, intr-un videoclip postat pe pagina de Facebook. ”As dori sa reasigur pe toata lumea de faptul…

- Dupa o vizita la Sofia, fara rezultatele scontate, pentru ca bulgarii refuza sa furnizeze arme Ucrainei, ba chiar deputații l-au boicotat, refuzand sa-l asculte in Parlament, ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, iși incearca norocul la București, unde se intalnește, vineri, cu premierul Nicolae…

- Incepand cu 13 aprilie, persoanele care sosesc in Bulgaria din Macedonia de Nord, Turcia, Romania, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Israel si Egipt nu vor mai trebui sa prezinte un certificat european valid privind COVID-19 care sa ateste vaccinarea sau trecerea prin boala, informeaza agentia…

- Invadarea Ucrainei, pe care presedintele rus Vladimir Putin o numeste "operatiune militara speciala" pentru "demilitarizarea" si "denazificarea" tarii vecine, a alimentat temerile privind securitatea in statele situate pe flancul estic al NATO, noteaza agentia de presa britanica.Alianta a raspuns prin…

- Un roman care a stat ani la rand, in mai multe inchisori federale americane, a povestit, pentru Gandul, aventurile pe care le-a avut singur printre straini, intre bandele de afro-americani, mexicani, hispanici și neonaziști. In Barbatul, care a dorit ca identitatea sa-i fie protejata, a explicat cat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a comis o mare greseala invadand Ucraina, acuza joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inaintea inceperii unui summit extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Aliantei,…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie 2022) deschide perioada de inscrieri pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cea mai ampla platforma dedicata industriei de film la TIFF. Incepand de astazi, cineaștii din Ucraina, Romania, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Rusia, Moldova, Grecia,…

- “Familiile din Romania nu trebuie sa se teama ca vor ramane fara paine si alte alimente pe masa din cauza conflictului militar din Ucraina. Romania are, de exemplu, suficient de mult grau in depozite pentru a sustine consumul intern in urmatoarea perioada. Din fericire, nu suntem in situatia vecinilor…