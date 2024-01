Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din acest an, turiștii care ajung in Grecia vor plati o taxa marita numita „taxa de reziliența climatica”. Taxa turistica se va achita diferențiat pe clasificarea unitaților de cazare.

- In 2023, ca și in alți ani, mulți romani au ales plajele Greciei pentru vacanțele de vara, chiar daca anul acesta au fost ceva mai scumpe. Din pacate, autoritațile de la Atena anunța noi scumpiri, și prin taxa pe care turistii romani o vor plati incepand de anul viitor in Grecia. Cu alte cuvinte, concediile…

- Vești proaste pentru romanii care iși petrec vacanțele in Grecia. Incepand cu 2024 va fi introdusa o noua taxa, care trebuie platita inainte de concediu. Vești proaste pentru romanii care iși petreceau vacanțele pe litoralul din Grecia! Prin introducerea acestei taxe noi, statul elen iși propune sa…

- Turiștii romani care vor tranzita Grecia incepand cu anul 2024 vor avea parte de vești noi. Ei bine, pentru a acoperi, in mare parte, costurile generate de dezastrele naturale care au afectat țara in ultimele luni, autoritațile din Grecia au decis sa introduca o noua taxa pentru toți cei care iși doresc…

- Deficitul de cont curent al Greciei s-a injumatatit in septembrie, comparativ cu perioada similara din 2022, datorita veniturilor ridicate din turism si a reducerii importurilor, a anuntat Banca Centrala a Greciei (BoG), transmite Reuters.

- Ca sa mai reduca din gaura bugetara, o țara UE ofera bonusuri de 3.000 de euro celor care denunța un evazionist fiscal. Grecii vor putea obține suma prin scanarea chitantelor prin aplicatia „appodixi” (care permite cetatenilor sa verifice autenticitatea si continutul chitantelor de la casele de marcat)…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Grecia de la inceputul anului si pana in prezent a atins un nivel record, in pofida incendiilor si caniculei care au lovit tara in perioada estivala, arata datele statistice publicate luni, informeaza AFP. In perioada cuprinsa intre inceputul lunii ianuarie…

- Grecii vor avea parte numai de beneficii, dupa ce s-a decis ca cea mai lunga autostrada din Europa se va construi in Creta și va lega cele doua capete ale insulei. Aceasta este Axa Rutiera de Nord a Cretei (BOAK), care a fost imparțita in trei tronsoane. Mai usor pentru turisti sa calatoreasca Tronsonul…