Grecii de la Zeus International au cumpărat trei hoteluri din centrul Bucureștiului Grupul hotelier grec Zeus International a cumparat hotelurile Veneția, Centra și Opera din Capitala, de la Alpha Real Estate Services, urmand sa le transforme in hoteluri de tip boutique, data fiind poziționarea lor in centrul orașului. Compania elena le asigura deja managementul celor trei hoteluri din 2015. Zeus International a marit de 8 ori profiturile din exploatare ale celor trei hoteluri, iar acum și le-a adaugat in portofoliu. PeliPartners a asistat Alpha Real Estate Services (ARES), membra a Alpha Bank Group, in legatura cu vanzarea a trei hoteluri. Echipa PeliPartners a fost condusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

