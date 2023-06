Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala Anuala a Acționarilor: Reziliența in ciuda inflației și a crizei prețurilor la energie, PPC va depași ținta privind EBITDA in 2023PPC va depași ținta de 1,1 miliarde de euro privind EBITDA, pentru anul acesta, și se va apropia de 1,2 miliarde de euro, in ciuda crizei prețurilor…

Georgios Stassis, CEO al Public Power Corporation (PPC), grupul care a achiziționat Enel Romania, a devenit recent vicepreședinte al Eurelectric, asociația care reprezinta industria europeana de electricitate la Bruxelles.

- Georgios Stassis, CEO al Public Power Corporation (PPC), grupul care a achiziționat Enel Romania, a devenit recent vicepreședinte al Eurelectric, asociația care reprezinta industria europeana de electricitate la Bruxelles. Numirea lui Georgis Stassis reprezinta o veste buna pentru Romania in condițiile…

- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind concentrarile economice, dobandirea controlului exclusiv al operatiunilor Enel S.p.A. din Italia in Romania („Enel Romania”) de catre Public Power Corporation S.A. („PPC”) din Grecia. Enel Romania este activa in producerea, distributia…

- Intr-o noua declaratie depusa la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC), gigantul bancar elvetian a semnalat un impact negativ total de aproximativ 13 miliarde de dolari, in ajustari ale valorii juste ale activelor si pasivelor noii entitati combinate, impreuna cu un potential impact…

- UBS salvat Credit Suisse luna trecuta, printr-o fuziune conceputa si finantata de autoritatile elvetiene. Conform regulilor Uniunii Europene privind fuziunile, companiile pot finaliza tranzactii numai dupa ce au obtinut aprobarea antitrust a UE sau se pot confrunta cu amenzi de pana la 10% din cifra…