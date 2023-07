Stiri pe aceeasi tema

- Compania energetica Lukoil Romania, deținuta de rușii de la Lukoil, au vandut un parc eolian din Dobrogea grecilor de la PPC. Mișcarea este interesanta pentru ca nu departe de o luna de zile s-a vorbit ca rușii ar vinde active din Romania, precum rafinaria Petrotel și/sau stațiile de distribuție carburanți.…

- Compania publica de electricitate a Greciei PPC a anunțat ca, prin filiala sa PPC Renewables SA, a semnat un acord cu subsidiarele europene ale grupului Lukoil pentru achiziția a 100% din Land Power S.R.l., care deține un parc eolian aflat in funcțiune in Romania, cu o capacitate instalata totala de…

- Anticiclonul Cerberus este un val de caldura venit din deșertul Sahara. Acesta a ajuns și in Europa, repsectiv in Romania. Fenomenul meteorologic cauzeaza tempereturi de peste 40 de grade Celsius și un aer uscat, iar cele mai afectate țari sunt Turcia, Grecia, Italia, Spania și Portugalia. Zonele cu…

- PPC va depași ținta de 1,1 miliarde de euro privind EBITDA, pentru anul acesta, și se va apropia de 1,2 miliarde de euro, in ciuda crizei prețurilor la energie, a anunțat Georgios Stassis, președintele și CEO-ul companiei, ieri, in cadrul Adunarii General

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, preluarea operatiunilor din Romania ale grupului italian Enel de catre grupul Public Power Corporation S.A. din Grecia, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. "Comisia a ajuns la concluzia ca achizitia nu ridica ingrijorari cu privire la competitie,…

- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind concentrarile economice, dobandirea controlului exclusiv al operatiunilor Enel S.p.A. din Italia in Romania („Enel Romania”) de catre Public Power Corporation S.A. („PPC”) din Grecia. Enel Romania este activa in producerea, distributia…

- O companie importanta din agribusiness-ul romanesc din zona Moldovei anunța ca a cumparat o firma cu o suprafața de 34 hectare de teren agricol in Bacau, pentru care a platit 4 milioane de lei, ceea ce inseamna un preț mediu de 23.529 euro. Potrivit datelor Eurostat, prețul mediu pentru hectarul de…