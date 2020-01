Grecia vrea să emită obligaţiuni pe o perioadă de 15 ani Autoritatea pentru gestionarea datoriei publice din Grecia a anuntat luni ca a demarat procedurile pentru a emite obligatiuni pe 15 ani, cea mai lunga perioada pe care Grecia se imprumuta de la debutul crizei financiare din 2010, transmit AFP si Reuters.



Daca in urma cu 10 ani Grecia era persona non grata pe pietele financiare internationale, acum intentioneaza sa imprumute intre 2 si 2,5 miliarde de euro la o dobanda de 2% prin emiterea de euroobligatiuni cu scadenta in 2035, a declarat un responsabil grec, informeaza Agerpres.



Autoritatea pentru gestionarea datoriei…

Sursa articol si foto: rtv.net

