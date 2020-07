Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii romani care au plecat in Grecia acuza ca stau ore intregi sa aștepte in vama pentru a intra in țara in care au concedii platite. MAE a transmis, luni, ca, la punctul de frontiera dintre Grecia și Bulgaria, coloana de autovehicule aflata in așteptare pentru accesul in punctul de frontiera…

- Autoritatile din Grecia au decis, pe baza unei analize epidemiologice, sa suspende pentru zece zile intrarea cetatenilor din Serbia pe la punctul de frontiera Promachonas- Kulata, supraaglomerat de turistii romani si bulgari. Pentru decongestionarea situatiei create si facilitarea trecerii vizitatorilor…

- MAE face noi precizari referitoare la situatia de la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena Kulata ndash; Promachonas .In continuarea precizarilor transmise referitoare la intarzierile inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena Kulata ndash; Promachonas…

- Ministrul turismului din Grecia, Harri Teocharis, a explicat la Digi24 de ce a fost lasata deschisa o singura frontiera terestra la granița cu Bulgaria, Kulata -Promahonas. ”Știu ca se formeaza cozi de autoturisme, dar vrem sa ne asiguram ca ținem situația sub control. Sunt primele zile, incercam sa…

- Sute de romani asteapta in autoturisme, joi dimineata, la cozi care se intind pe kilometri intregi la singurul punct de trecere a frontierei bulgaro-elene functional, de la Kulata-Promachonas.

- Dr. Oancea considera ca "anul acesta e bine sa ne redescoperim tara". "Tu esti sanatos, cu familia sanatoasa, va duceti cu masina in Grecia, Bulgaria, Italia. Te duci cu familia sanatos si e riscul sa vii bolnav de acolo. Inca au putine cazuri, dar aveti rabdare (n.r grecii si italienii).…

- Calvin Klein a inaugurat primul magazin CALVIN KLEIN JEANS din București. Acesta se afla in incinta București Mall - Vitan, primul centru comercial modern din Romania, si este operat de SARKK SA, distribuitorul exclusiv și partenerul de franciza CALVIN KLEIN pe plan local. Situat la parterul centrului…

- Conform evaluarii publicate de Agentia Europeana de Mediu, calitatea apelor pentru scaldat din Europa este in continuare ridicata. Aproape 85% din zonele de scaldat din Europa monitorizate in 2019 au indeplinit conditiile pentru a li se atribui calificativul ”excelent”, scrie news.ro. In tarile…