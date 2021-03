Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistreaza o creștere constanta in municipiul Buzau inca de la sfarșitul saptamanii trecute. Daca sambata, rata de imbolnavire a scazut sub pragul de 1 caz la mia de locuitori, dupa ce vineri a fost de 1,03, duminica a urcat la 1.05, pentru ca luni…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 11 februarie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 755.126 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 701.283 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Liderii a patru state membre ale UE (Austria, Republica Ceha, Danemarca si Grecia) au cerut vineri Comisiei Europene sa actioneze rapid pentru a securiza livrarile de vaccinuri anti-COVID-19 ale companiei americane Johnson & Johnson, produse de filiala europeana a acesteia, Janssen, astfel incat…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca, la nivel mondial, numarul persoanelor vaccinate a depasit numarul total al infectarilor cu noul coronavirus, fiind un "moment istoric". "Vestile extrem de bune de miercuri ne dau speranta ca ar putea insemna sfarsitul pandemiei de…

- Muzeele, bibliotecile, galeriile de arta si centrele comerciale s-au redeschis luni in Polonia, unde au fost ridicate restrictiile impuse pentru incetinirea raspandirii COVID-19, transmite AFP. Majoritatea scolilor din aceasta tara vor ramane inchise cel putin pana in luna martie, a declarat ministrul…

- Australia probabil nu isi va redeschide frontierele pentru calatorii straini in 2021 si aceasta in pofida campaniilor de vaccinare ce vor continua in intreaga lume, a apreciat luni un inalt responsabil australian in domeniul sanatatii, Brendan Murphy, informeaza AFP. Brendan Murphy, secretar in Departamentul…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș anunța ca județul are o rata de infectare cu COVID-19 de 1,59/1.000 de locuitori. Doar patru localitați argeșene se mai afla in zona roșie din punct de vedere al ratei de infectare cu COVID-19, depașind 3/1.000 de locuitori: municipiul Curtea de Argeș -3,4; Poienarii…