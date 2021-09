Stiri pe aceeasi tema

- Numarul zborurilor comerciale in Uniunea Europeana a crescut cu 48% in august, fața de aceeași luna a lui 2020, potrivit Eurostat . Cel mai redus declin s-a inregistrat in Grecia, Romania si Croatia, arata datele publicate marti, 14 septembrie, de Oficiul European de Statistica. Țarile din intreaga…

- Aproape doua milioane de ingrijitori pentru copii si asistenti pentru educatori erau angajati in 2020, ca si in 2019, in Uniunea Europeana, Romania aflandu-se printre statele membre UE cu cel mai scazut procent de astfel de ingrijitori in totalul populatiei angajate, arata datele publicate in urma cu…

- Productia industriala a urcat in primele sase luni ale acestui an cu 16%, datorita cresterilor inregistrate de industria prelucratoare (+17,8%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+12,9%), informeaza Institutul National de Statistica (INS)…

- Preturile la locuinte au crescut cu 1,3% in zona euro si cu 1,7% in UE, in primul trimestru din 2021 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania,…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a scazut cu 2,5% in 2019, comparativ cu 2018, cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere fiind in Romania (96 de decese la un milion de locuitori), arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica…

- Rata locurilor de munca vacante din Uniunea Europeana s-a situat la 2% in primul trimestru din 2021, in crestere de la 1,8% in precedentele trei luni si in perioada similara din 2020, arata datele prezentate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In primul trimestru din…