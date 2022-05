Grecia renunță de azi la certificatul verde Covid pentru călători Grecia a ridicat duminica restrictiile pentru zborurile externe si interne impuse din cauza Covid, a anuntat autoritatea de aviatie civila. Pentru a zbura in sau dinspre tara, calatorii trebuiau pana acum sa prezinte un certificat de vaccinare care sa indice ca s-au vindecat de coronavirus sau un test negativ. De la 1 mai, pasagerii si echipajul vor trebui sa poarte doar o masca de protectie, a anuntat autoritatea de aviatie civila. Decizia a fost luata inainte de inceperea sezonul estival, care, spera oficialii, va duce la o revenire a veniturilor dupa criza pandemica. Grecia se asteapta la un… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

