Autoritatile elene au reimpus, joi, restrictii in restaurante, baruri si discoteci, dupa creșterea alarmanta a cazurilor de COVID-19. Grecia a ridicat cea mai mare parte a restrictiilor pentru calatorii si activitati recreative, eliminand si purtarea obligatorie a mastii in spatiile deschise, fiind o țara depedenta de turism. In ultimele zile, numarul cazurile de COVID-19 a […] The post Grecia reimpune restrictii in restaurante, baruri si discoteci, dupa creșterea cazurilor de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .