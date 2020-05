Grecia redeschide restaurantele si terasele, dar insulele raman inchise pana pe 15 iunie

Grecia a redeschis luni cafenelele si restaurantele, pe masura ce se pregateste de sezonul de turism, potrivit Associated Press.



Calatoriile in insule au fost interzise de cand au fost impuse masuri de izolare la sfarsitul lui martie, cu scopul de a opri raspandirea coronavirusului. Numai furnizorii de bunuri si rezidentii permanenti au avut acces aici.



Insa rata scazuta de infectare cu Covid-19 a determinat Guvernul sa deschida sezonul estival cu trei saptamani mai devreme decat era prevazut, respectiv la 15 iunie, in contextul in care alte tari mediteraneene - inclusiv Italia,…