Grecia: Mai multe hoteluri de pe insula Samos, evacuate din cauza unui incendiu major Mai multe hoteluri si resedinte situate pe insula Samos din Grecia au fost evacuate preventiv din cauza unui incendiu major, in timp ce tara se confrunta cu temperaturi neobisnuite chiar si pentru aceasta perioada, informeaza DPA. Zona Agios Fanourios de pe coasta nordica a insulei a fost cea mai grav afectata, potrivit relatarilor publicate vineri de media locale. Incendiul s-a dezlantuit joi la pranz si inca nu a fost adus sub control de catre echipele de interventie, ajutate de elicoptere si de avioane speciale. Temperaturile extrem de ridicate au provocat numeroase incendii in Grecia, in numeroase… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit joi, la pranz, și inca nu a fost adus sub control de catre echipele de interventie, ajutate de elicoptere si de avioane speciale.Potrivit presei locale, Zona Agios Fanourios de pe coasta nordica a insulei a fost cea mai afectata.Temperaturile extrem de ridicate au provocat numeroase…

- Mai multe hoteluri si resedinte situate pe insula Samos din Grecia au fost evacuate preventiv din cauza unui incendiu major, in timp ce tara se confrunta cu temperaturi neobisnuite chiar si pentru aceasta perioada, informeaza DPA. Zona Agios Fanourios de pe coasta nordica a insulei a fost cea mai grav…

- Mai multe hoteluri si resedinte situate pe insula Samos din Grecia au fost evacuate preventiv din cauza unui incendiu puternic, in timp ce tara se confrunta cu temperaturi neobisnuite chiar si pentru aceasta perioada, informeaza DPA.

- Grecia nu va mai inchide economia din cauza tulpinii Delta daca va trebui protejata doar o mica parte a populației care nu s-a vaccinat anti COVID-19, a afirmat premierul Kyriakos Mitsotakis, citat de...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis ieri o atentionare de calatorie pentru Grecia, prin care informeaza cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in aceasta țara ca autoritațile elene au transmis o avertizare pentru insula Kefalonia, din cauza unui incendiu puternic. Incendiul…

- Incendiul este activ in perimetrul localitaților Pastra, Kremmidi, Markopoulo, Katelios și Kato Katelios.Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor aflați in tranzit sau in scop turistic in Republica Elena sa evite deplasarile spre aceasta insula.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritațile elene au emis o avertizare pentru insula Kefalonia, din cauza unui incendiu puternic. Incendiul este activ in perimetrul localitaților Pastra, Kremmidi,…

- Un numar de 18 persoane au fost evacuate din apartamente, sambata, din cauza unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Breaza, județul Prahova. Deocamdata nu sunt anunțate victime. Incendiul a izbucnit intr-un ...