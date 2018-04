Grecia isi vinde cea mai mare companie de rafinare, in urma acordului cu creditorii

Stiri pe aceeasi tema

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi. Potrivit datelor publicate miercuri de Autoritatea…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, a anuntat vineri seful Eurogrup, Mario Centeno, transmite Reuters. "Am fost…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk Deficitul in…

- Guvernul Greciei a anuntat miercuri o noua relaxare a restrictiilor asupra miscarilor de capital introduse in vara lui 2015, majorand cu 28% nivelul maxim al sumelor care pot fi retrase din conturile bancare, transmite Reuters. Potrivit unui decret al Ministerului de Finante publicat in Monitorul…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Un tribunal din orasul german Leipzig va decide joi daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoare de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Inconjurata de manifestanti ecologisti, biciclisti,…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…