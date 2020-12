Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Kyriakos Mitsotakis a anuntat creșterea achizițiilor militare in contextul actualului diferend cu Turcia cu privire la drepturile asupra potentialelor rezerve de gaz natural din estul Marii Mediterane.

- Grecia a anuntat prelungirea „lockdown”-ului pana la 7 decembrie cu scopul de a combate al doilea val de COVID-19, intrucat „povara epidemiologica ramane ridicata”, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului elen, Stelios Petsas, citat de AFP, conform Agerpres. „Exista semne incipiente de reducere…

- Autoritațile din Grecia au anuntat, joi, prelungirea lockdown-ului pana la 7 decembrie, deși exista indicii ca numarul de infectari cu COVID-19 a inceput sa scada, informeaza AFP, citata de Agerpres."Exista semne incipiente de reducere a numarului de cazuri de coronavirus. Daca acest ritm descrescator…

- La reuniunea anuala, tinuta miercuri la Atena, prin videoconferinta, cele 47 de state membre ale Consiliului Europei au discutat despre garantarea drepturilor omului in contextul restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului, relateaza AFP. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis, a carui tara detine…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anuntat noi masuri de limitare a raspandirii coronavirusului, ca urmare a cresterii numarului de cazuri din ultimele zile, relateaza ekathimerini.com, citat de Digi24. Acestea vor fi aplicate incepand de sambata.

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat noi masuri de limitare a raspandirii coronavirusului, avand in vedere creșterea numarului de cazuri din ultimele zile, relateaza ekathimerini.com.

- Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a tras semnalul de alarma joi in fata numarului tot mai mare de cazuri de COVID-19 din ultimele zile in special in departamentul Attica, regiunea Atenei, avertizand ca vor fi impuse noi masuri de izolare daca cele in curs nu sunt respectate, relateaza France…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel a exprimat miercuri, la Nicosia, angajamentul Uniunii Europene de a apara drepturile Ciprului in disputa sa cu Turcia privind exploatarea zacamintelor de gaz in Mediterana, relateaza AFP. Grecia si insula Cipru sunt in prima linie a disputei…