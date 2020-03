Grecia îşi extinde şi ranforsează gardul din sârmă ghimpată de-a lungul frontierei cu Turcia Grecia va extinde cu 36 de kilometri gardul din sarma ghimpata de-a lungul frontierei sale cu Turcia, pentru a stavili mai bine afluxul de migranti si de refugiati care incearca sa treaca de el, a informat duminica o sursa guvernamentala pentru AFP. "Am decis sa extindem imediat imprejmuirea in trei sectoare", la sud de zona aflata in prezent sub presiune, a adaugat aceasta sursa, precizand ca restul gardului din sarma ghimpata va fi si mai mult intarit. Zeci de mii de refugiati incearca de o saptamana sa treaca din Turcia in Grecia, dupa ce Ankara a atentionat ca nu-i va impiedica sa ajunga in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele elene de securitate au fost atacate, vineri, cu fumigene si gaze lacrimogene in regiunea Kastanies, la granita cu Turcia, in timp ce incercau sa impiedice intrarea migrantilor in tara, informeaza Greekreporter. Fortele de securitate au folosit tunuri cu apa pentru dispersarea multimii, scrie…

- Situația de la frontiera dintre Grecia și Turcia devine tot mai tensionata. Turcia a anuntat joi ca desfasoara 1.000 de politisti de-a lungul fliviului de la frontiera cu Grecia, cu scopul de a ”impiedica” Atena sa ”respinga” migrantii care incearca sa-l traverseze, dupa ce Ankara a hotarat sa-i…

- Grecia a difuzat un videoclip miercuri spunand ca acesta arata cum politia turca trage cu gaze lacrimogene la punctul de trecere a frontierei Kastanies, unde mii de migranti incearca sa treaca in Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Atena, sustinuta de UE, acuza Ankara ca ii provoaca…

- Grecia acuza ca Poliția de Frontiera din Turcia trage cu gaze lacrimogene spre colegii eleni, pentru a-i ajuta pe migranții sirieni sa treaca granița in Uniunea Europeana. Grecia a difuzat un videoclip miercuri spunand ca acesta arata cum politia turca trage cu gaze lacrimogene la punctul de trecere…

- Politia greaca a folosit miercuri dimineata gazele lacrimogene pentru a dispersa sute de migranti care incercau sa treaca frontiera dinspre Turcia spre Grecia, transmit Reuters si AFP.Incidentele au avut loc la punctul de trecere a frontierei greco-turce de la Kastanies, unde incepand de vineri au loc…

- Politia greaca a folosit gazele lacrimogene, miercuri dimineața, pentru a dispersa sute de migranti care încercau sa treaca frontiera dinspre Turcia spre Grecia, scrie presa internaționala.UPDATE 12:57 Autoritațile turce afirma ca un migrant a fost ucis de tirurile forțelor grecești în…

- Sute de refugiati au ajuns, vineri, la granitele Turciei cu Bulgaria si Grecia, dupa ce administratia de la Ankara a anuntat ca nu va mai impiedica refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, transmite The Guardi...

- Israelul se opune acordului semnat luna trecuta intre Libia si Turcia ce delimiteaza frontiera maritima in estul Mediteranei, desi acordul este putin probabil sa conduca la un conflict cu Ankara, a declarat luni ministrul de externe israelian, citat de Reuters.Acordul dintre Ankara si Tripoli…