Grecia închide cele mai mari centre de migranţi Cele trei tabere suprapopulate de pe Lesbos, Samos si Chios - in care se afla in prezent peste 27.000 de migranti, in pofida unei capacitati totale de 4.500 de locuri - urmeaza sa fie inchise la o data care nu a fost precizata. In vederea inlocuirii acestora, structuri inchise, cu cate 5.000 de locuri fiecare, urmeaza sa fie construite pe aceste trei insule situate in apropiere de Turcia, a precizat Stefanis, in total 15.000 de locuri. In loc sa fie autorizati sa plece si sa vina liber pe insule, solicitantii de azil urmeaza sa fie inchisi in noi campusuri pe timpul identificarii,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

