Grecia: Incendiu de vegetaţie în apropiere de Atena, soldat cu pagube materiale Un incendiu de vegetatie a izbucnit miercuri dupa-amiaza in Anavyssos, o statiune situata la 50 de km de Atena, alimentat de vanturi puternice, si care a provocat pagube materiale, gardurile mai multor locuinte fiind afectate, a informat serviciul de pompieri, relateaza AFP. Cinci localitati din jurul Anavyssos, "au fost evacuate ca masura de precautie", deoarece "incendiul nu se afla inca sub control", a declarat un oficial al biroului de presa al acestui serviciu. El a afirmat ca flacarile au distrus in special arbusti si ca au "provocat daune la gardurile" mai multor locuinte. In total, 117… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

